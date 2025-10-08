En Corinto, mujer ciclista muere al pasarle encima un furgón

Víctima de trauma craneal y politraumatismo murió la noche de este miércoles la señora Wendy Palacios, de unos 35 años, al pasarle sobre su cuerpo un furgón, hecho ocurrido cerca del puente de la Rojita, en la zona 7 de la ciudad de Corinto, en el departamento de Chinandega.

Información preliminar de la tragedia indica que Wendy se desplazaba en una bicicleta junto a su hija de 6 años, quien resultó ilesa cuando el furgón arrolló a su mamá.

Las circunstancias exactas en que ocurrió la fatalidad están siendo investigadas por la policía corinteña.