Dos trabajadores son rescatados con vida luego de permanecer atrapados por varias horas en mina artesanal de San Ramón

Harinton Alexander Balmaceda y Miljain Mendoza Escorcia son los dos mineros que sufrieron golpes menores, luego de que un derrumbe en uno los tuneles donde extraían brozas de oro, en Mina La Antena, ubicada en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

Rescate milagroso de dos mineros en Matagalpa

Luego del derrumbe, los mismos compañeros de trabajo de Harinton Balmacedad y Miljain Mendoza, laboraron por durante todo el día y parte de la noche para extraer la tierra que obstaculizaba el túnel donde habían quedado atrapados.

La titánica labor se extendió por 12 horas, y fue a eso de las 10 y media de la noche que ambos mineros artesanales fueron sacados con vida y llevados al centro asistencial de la zona, donde posteriormente fueron dados de alta.

