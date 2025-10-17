Dos primos mueren al caer en moto a guindo en el Triangulo Minero

Los primos Darwin y Melkin Lezcano, de entre 30 y 35 años, fallecieron al mediodía de este viernes al accidentarse en moto en el kilómetro 370 de la carretera Rosita – Siuna, en el Triángulo Minero, Caribe Norte.

Cazadores de noticias informaron que la tragedia sucedió en la entrada al puente en la comunidad Sulibán, por donde los desafortunados circulaban a bordo de una motocicleta montañera color rojo placa M 94-378.

Pobladores de la zona indicaron que los ocupantes de la moto circulaban a exceso de velocidad, sin cascos y en estado de ebriedad, cuando perdieron el control y se precipitaron a un guindo.

Vecinos del sector llegaron rápidamente al lugar del accidente y sacaron a los dos varones hacia la carretera, en donde comprobaron que ya no tenían los signos vitales.