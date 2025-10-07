Dos años de infierno: Israel ha matado a más de 67 mil palestinos

Este martes se cumplen dos años desde el inicio de la escalada del conflicto palestino-israelí, que ha dejado más de 67.000 muertos en Gaza.

Según el ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza desde octubre del 2023 el número de muertos había aumentado a 67.173, mientras que el número de heridos llegó a 169.780, incluidos 20.179 niños, 10.427 mujeres, 4.813 ancianos y 31.754 hombres.

El comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (Unrwa), Philippe Lazzarini, señaló al cumplirse el segundo año de la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza que un alto el fuego inmediato es “la única salida de este abismo y este caos”.

También debe garantizarse “la entrega sin restricciones de suministros humanitarios básicos a gran escala a Gaza, incluso a través de la UNRWA”, indicó el funcionario.