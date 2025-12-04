Descarga eléctrica mata a trabajador subcontratado de Disnorte-Dissur en Chiquilistagua

Víctima de electrocutamiento murió la noche de este jueves el señor Noel Mejía, mientras se encontraba trabajando arriba de un poste del tendido eléctrico, ubicado en la comarca Chiquilistagua, en la carretera Vieja a León.

Don Noel era trabajador de la empresa COELNICSA, subcontratada por DisNorte-DisSur, para realizar trabajos eléctricos.

El finado deja en la orfandad a 2 niños, y las circunstancias exactas en que recibió la mortal descarga eléctrica son investigadas por la policía del distrito 3 de Managua, que atiende esa zona de Chiquilistagua.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año han muerto electrocutados por corriente alterna 28 nicaragüenses, y 5 al ser impactados por rayos.