Cuatro días después hallan cadáver de hombre arrastrado por aguas de río en Nueva Segovia

En completo estado de descomposición fue encontrado la tarde-noche de este sábado, el cuerpo de Denis Ariel Real Reyes de 38 años, quien se ahogó el pasado martes, cuando intentaba cruzar una quebrada de un río en el municipio de Quilalí, en Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que Denis Real andaba ebrio al momento de intentar cruzar las embravecidas aguas, para dirigirse a la finca cafetalera donde laboraba, siendo arrastrado por las corrientes que cobraron su vida.

El cuerpo de Denis Real, oriundo de Jinotega fue encontrado prensado entre troncos de árbol en aguas del río que atraviesa por el sector de El Carmen en el municipio de Wiwilí, Jinotega., hasta donde fue arrastrado.

Los familiares de infortunado reconocieron sus restos y de inmediato procedieron a darle cristiana sepultura debido a su avanzado estado de descomposición.