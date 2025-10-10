Cuando iba a buscar la vida, muchacha encuentra la muerte en accidente entre Tipitapa y Masaya

Producto de un trauma craneal severo y múltiples golpes falleció la joven Karla Liseth López Medina, de 26 años, en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en el sector de Los Altos, kilómetro 34 y medio de la carretera Tipitapa – Masaya.

Según los informes, Karla López viajaba como pasajera en una moto estilo scooter conducida por su patrón Marvin José Flores Baldioceda, de 31 años, quien perdió el control al estallarse una llanta y salieron proyectados hacia la carretera.

Al momento de la caída, Karla impactó de cabeza en el pavimento, falleciendo de inmediato, en tanto Marvin José resultó lesionado y fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Comandante Hilario Sánchez, donde se encuentra grave.

La joven Karla López Medina habitaba en el sector del Ceibón, en la Comarca Pacayita, de Masaya, y al momento de la tragedia viajaba hacia el municipio de Tipitapa en donde le trabajaba a Marvin Flores en un tramo de venta de frutas.