Creadores de contenido de Nicaragua y El Salvador se enfrentarán en Estadio Nacional de Fútbol

Selecciones nacionales de creadores de contenido de Nicaragua y El Salvador sostendrán un emocionante encuentro en el Estadio Nacional de Fútbol este viernes 24 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche.

Este evento reunirá a youtubers, tiktoker y otros, en un partido amistoso que promete combinar deporte, entretenimiento y talento digital en un ambiente lleno de energía y camaradería.

Las entradas están disponibles en dos localidades: General, a 150 córdobas y Gradas, 200 córdobas.

Además, JR, organizador del encuentro, podría sorprender al público con invitados especiales de lujo en el entretiempo como Joey Montana o Yeri Mua.

Joey Montana, cantante panameño, es uno de los artistas más reconocidos del género urbano y pop latino.

Ha conquistado los escenarios internacionales con éxitos como “Picky”, “Hola”, “Tus Ojos No Me Ven” y “La Melodía”, temas que lo han posicionado en los primeros lugares de popularidad en América Latina.

Por su parte, Yeri Mua, influencer y cantante mexicana, ha ganado gran fama en redes sociales y plataformas musicales con temas como “Chupón”, “Bombón”, “Mamita Rica” y “Brindemos”, destacándose por su estilo atrevido, moderno y lleno de actitud.

Sin duda, la posibilidad de tener a Yeri Mua o Joey Montana en el escenario del entretiempo elevaría la emoción de una noche que ya promete ser inolvidable.