Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo presiden acto en conmemoración del 71 aniversario del natalicio del Comandante Hugo Chávez

En el Centro de Convenciones Olof Palme, los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, encabezan esta tarde-noche el acto de celebración del 71 aniversario natal del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

Con un tributo profundo y sentido, rinden homenaje al Comandante Hugo Chávez Frías, figura emblemática de la Revolución Nuestroamericana, reafirmando los lazos de hermandad, lucha y victorias compartidas.

El acto cuenta con la participación del embajador del pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Javier Arrúe, Juventud Sandinista 19 de Julio y miembros del Gabinete de Gobierno. Además, participa el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras Cortés y Compañero Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, Ministro de Relaciones Exteriores.

En su discurso, el Comandante Daniel Ortega, Copresidente de la República de Nicaragua, destacó que “este día nació un santo en Venezuela”.

Al respecto, aseguró que “Nicaragua y Venezuela somos una gran familia, somos hermanos”.

“Somos de los que ni se venden, ni se rinden jamás”, añadió entre aplausos.

El copresidente recordó que Chávez nació en un pueblo humilde.

“En Sabaneta, se llama. El pueblo donde nació nuestro hermano Hugo Chávez. Nació el 28 de julio de 1954. Y hoy estamos conmemorando su nacimiento, pero además conmemoramos un año más de vida porque los héroes nunca mueren, siempre viven, siempre luchan”, afirmó.

El Comandante Daniel, afirmó que en el primer momento de conocer al Comandante Hugo Chávez sintió en él grandes cualidades.

“Firmeza, ternura y un corazón tan grande, tan grande, tan bueno como el de nuestro señor Jesucristo. Y yo diría: ese día, este día, nació un santo en Venezuela”, precisó.

En ese sentido, mencionó que Chávez no invocaba a Cristo. “No en balde tenía fe en Cristo, Cristo, el más grande héroe que ha tenido la humanidad”, insistió.

Afirmó que en este día “nos abrazamos con el hermano pueblo bolivariano, nos abrazamos con el Presidente Nicolás Maduro Moros, que ha sabido llevar la espada, ha sabido defender a Venezuela y ha sabido alcanzar grandes victorias, como las victorias que alcanzaron el día de ayer, la victoria extraordinaria”, expuso.

Chávez, un santo que llevó beneficios a los pueblos

Expresó nuevamente que en este día nació un Santo. “Hugo Rafael Chávez Frías es un santo. Nació como santo. Se comportó como un santo, con un corazón inmenso. Llevándole beneficios no solamente a su pueblo, no fue egoísta, sino que llevó beneficios a muchos pueblos, a muchas naciones, incluyendo a Nicaragua. Esto no podemos olvidarlo. Es el santo más noble que yo he conocido”, comentó.

El Comandante recordó que en las conversaciones sostenidas con Chávez “no había nada de maldad. No había nada de hacerle daño al otro. No. Él lo que quería era que nos uniéramos y que nos ayudáramos y que Venezuela estaba dispuesta a ayudar en todo lo que pudiese, para que la economía de los países más empobrecidos de esta región se pudiese desarrollar”, dijo.

“¿Cuántas viviendas construyó allá en Venezuela? Cinco millones de viviendas y Nicolás ahí sigue construyendo”, añadió.

Todo esto, expuso, fue hecho “para sacar de la pobreza al pueblo, para mejorar las condiciones de vida del pueblo, para mejorar las condiciones de salud, para mejorar las condiciones de estudio. Para mejorar las condiciones donde transitan los vehículos allá en Venezuela”.

En tal sentido, aseguró que Nicaragua dice al pueblo venezolano y al Presidente Nicolás Maduro “adelante, hermano, adelante”.

Una gran visión

Aseguró que Chávez tenía una gran visión. “Y recordó aquella noche dramática, donde estaba en condiciones difíciles. Pero ahí estaba dando la batalla, en condiciones difíciles de salud, pero estaba dando la batalla. Está en condiciones difíciles de salud y está levantando los brazos bajo la lluvia en aquel cierre de campaña. Esos son actos que solamente los héroes, solamente los héroes por amor a sus pueblos, por amor a sus principios, son capaces de hacer”, expuso.

En tal sentido, reiteró la visión del líder bolivariano: “cuando esa noche anuncia que si él llegara a faltar, el que debe ocupar ese lugar es Nicolás Maduro Moros y lo dice con una gran convicción, una gran seguridad. Porque él tenía el instinto, de descubrir dónde estaba lo bueno, dónde estaba lo malo y lo malo a un lado y lo bueno delante. Y él, con esa visión, dijo: Nicolás será el Presidente si llega a faltar y no se equivocó y ahí tenemos a Nicolás dando una batalla con el pueblo venezolano, una batalla contra los imperialistas de la tierra que quieren dominar Venezuela para robarse el petróleo de Venezuela”, precisó.

Se refirió también a las conspiraciones contra Venezuela. “Conspiran con la Guyana para tratar de robarle al pueblo venezolano, al territorio venezolano, las grandes riquezas de petróleo que existen ahí y cuando están de por medio acuerdos que indican que tienen que ponerse ellos a negociar, y ahí entonces sacar el acuerdo. No, lo que hacen es, los yanquis, empiezan a contratar petróleo que no le pertenece a la Guyana. Y provocan incidentes y quisieran provocar violencia, guerra. Pero estoy seguro que el Presidente Nicolás Maduro tiene la sabiduría, tiene la paciencia, tiene la fortaleza, tiene la fe de que esa batalla por el petróleo de la Guyana ya la tiene ganada Venezuela y la tiene perdida la Guyana”, externó.