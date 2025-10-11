Conductor fallece de infarto fulminante en Managua

Un infarto fulminante acabó con la vida del señor José Rolando Bello Víctor, de 60 años, la mañana de este sábado, cuando se encontraba en la bahía de buses de la Plaza Viva, en el costado oeste del mercado Israel Lewites, en Managua.

Según testigos, don Rolando, quien laboraba como conductor del INATEC, había pasado por el lugar para retirar dinero de un cajero automático antes de dirigirse a su trabajo. Sin embargo, al salir a la pista fue sorprendido por el mortal infarto, muriendo de forma instantánea.

Una compañera de labores que se encontraba en el sitio relató que el infortunado habitaba en el barrio Memorial Sandino.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde se realizará la autopsia correspondiente. Posteriormente, será entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura.