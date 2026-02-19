Conductor de camioneta se vuela señal de alto y arrolla a motociclista cerca del hospital Bautista, Managua

A emergencias del hospital Manolo Morales Peralta fue trasladado Oscar Javier López de 54 años, luego de ser arrollado con todo y su moto placa M 85-122 por la camioneta matrícula M 409-889 conducida por Julio César Blandón Sánchez de 66 años.

El accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves, del portón principal del hospital Bautista 3 cuadras abajo, en el barrio Los Ángeles, Managua.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el motociclista se desplazaba de norte a sur, cuando de pronto el conductor de la camioneta se lanzó el Alto provocando el encontronazo que dejó la cabra metálica parcialmente dañada bajo el otro vehículo.

Don Oscar, sufrió trauma craneal y politraumatismo por lo que fue trasladado por los Bomberos Unidos al hospital, en tanto, agentes policiales investigan el caso. Tu Nueva Radio Ya conoció que el motociclista habita en el barrio Jorge Dimitrov.