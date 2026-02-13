Conductor de camioneta muere al estrellarse contra un árbol cerca de Ciudad Darío, Matagalpa

Víctima de politraumatismo murió este viernes el señor Eddy Alfonso Ángulo Téllez, de 33 años, al accidentarse en su camioneta cerca de Ciudad Darío, en el departamento de Matagalpa.

Eddy Alfonso manejaba a exceso de velocidad su camioneta placa de Nueva Segovia 11-207, cuando perdió el control y se salió de la vía, yéndose a estrellar contra un frondoso árbol.

El hombre fue auxiliado por otros conductores que a como pudieron lo sacaron de las altas retorcidas en que quedo convertida su camioneta, y lo trasladaron al centro asistencial de Ciudad Darío, en donde murió.

La policía de la localidad ya investiga a fondo el mortal accidente de tránsito.