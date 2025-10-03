Condenan a rapero P. Diddy, por transportar personas para la prostitución

Este viernes, el rapero estadounidense Sean Combs, mejor conocido como P. Diddy, fue condenado a 50 meses de prisión, equivalentes a cuatro años y dos meses, por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

El equipo legal del artista abogó por una sentencia leve, de no más de 14 meses, señalando que ya cumplió 13 meses en prisión preventiva tras negársele una fianza de 50 millones de dólares.

«Ante todo, quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados«, escribió el estadounidense en una carta enviada al juez que preside su caso.

Combs fue declarado culpable en julio de dos delitos menores, relacionados con el transporte para la prostitución, pero fue absuelto de acusaciones más graves sobre tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión, que podrían haberle valido una pena de cadena perpetua. Se declaró inocente de todos los cargos y se espera que recurra su condena.

El rapero permanece detenido en una cárcel de Brooklyn (Nueva York) desde su arresto en septiembre de 2024.