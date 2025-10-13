Colisión de trenes deja decenas de heridos en Eslovaquia

Decenas de pasajeros resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, tras la colisión de dos trenes en un túnel en la localidad de Jablonov nad Turnou, en Eslovaquia.

El operador ferroviario nacional reportó que 30 personas resultaron lesionadas, mientras que el Ministerio de Salud indica que la cifra asciende a 91. En el momento del suceso había aproximadamente 80 pasajeros a bordo. La disparidad entre las cifras sigue sin estar clara, apuntan los mismos medios.

Tras el choque, uno de los trenes descarriló y quedó suspendido sobre una pendiente. Las autoridades investigan para determinar las causas del accidente.