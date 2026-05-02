Ciclista muere impactado por motociclista en carretera La Concordia – Estelí

El ciclista Evaristo Valdivia Zavala, de 48 años, murió en accidente de tránsito la noche del sábado, en el kilómetro 178 de la carretera La Concordia – Estelí.

El ciclista Evaristo Valdivia Zavala, de 48 años, murió la noche del sábado

Lugareños dijeron que don Evaristo se desplazaba en una bicicleta montañera, y al descender la curva de una pendiente, fue impactado por la motocicleta conducida por Cristian Ariel Zeledón, de 33 años.

En el hecho, el ciclista cayó de aveza en la vía, sufriendo una muerte inmediata a causa de una fractura en el cráneo.