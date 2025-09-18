Chontales jugará su primera final en la Historia del Pomares tras eliminar a Masaya

Los Toros de Chontales vencieron 7-2 a las Fieras del San Fernando y se clasificaron por primera vez en su historia a la final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares, donde enfrentarán a los Dantos.

Toros de Chontales hacen historia y van a la final Pomares

En el séptimo partido de la serie semifinal, por Chontales, el lanzador ganador fue Ángel Canales, con labor de 6 episodios trabajados, solo permitió una carrera y cuatro hits, lo relevó José Elias Villegas, con tres entradas lanzadas.

Ángel Canales se consagró como el mejor lanzador del departamento de Chontales, en toda la semifinal lanzó 21 episodios, donde solo admitió dos carreras ante Masaya.

Por las Fieras del San Fernando, su picheo no funcionó, Ernesto Glasgon, en dos entradas permitió cuatro carreras y desde temprano en el juego la balanza se inclinó a favor de los Toros.

Chontales una vez más demuestra que tiene cierta paternidad sobre Masaya, pues por segundo año consecutivo eliminan a las Fieras del San Fernando.

Los más de mil fanáticos de Masaya que hicieron el viaje a Juigalpa, Chontales, venían con el alma rota tras la eliminación de su equipo.

La gran final del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares entre Dantos y y Toros de Chontales dará inicio el martes a las seis de la tarde en Managua.

Los Dantos un equipo demasiado sólido es el favorito para levantar el título del Campeonato Nacional de béisbol Germán Pomares.