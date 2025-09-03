China presenta su enorme misil nuclear DF-5C capaz de atacar cualquier punto del planeta

El misil intercontinental DF-5C, la nueva joya del arsenal nuclear estratégico de China, fue presentado hoy oficialmente al mundo durante el gran desfile militar celebrado en la ciudad de Pekín con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

El DF-5C, la última variante del arma, que voló por primera vez en la década de 1970, fue presentado durante el desfile militar del 80º. aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Esta exhibición ante los ojos de todo el mundo representa una demostración contundente del significativo avance cualitativo en la capacidad de disuasión estratégica del Ejército Popular de Liberación chino, marcando un hito en la historia militar del gigante asiático.

El DF-5C constituye una versión moderna y sustancialmente mejorada de la familia Dongfeng-5, diseñado como un proyectil de dos etapas impulsado por combustible líquido y construido para permanecer alojado en silos subterráneos. Esta configuración le permite mantenerse en estado de alerta permanente, formando parte integral de la tríada nuclear china junto con los misiles lanzados desde submarinos y los bombarderos estratégicos.

Según información compilada por diferentes medios, el nuevo misil presenta una estructura que se transporta en tres secciones distintas, lo que permite una preparación más rápida para su despliegue.

DF-5C: tres partes de un misil en tres vehículos separados

Alcance planetario

Con un impresionante radio de acción superior a los 13,000 kilómetros, el DF-5C posee la capacidad de «alcanzar cualquier punto del planeta», según señala el South China Morning Post en su análisis del armamento.

Los expertos militares señalan que este sistema puede transportar hasta 10 ojivas independientes, dotadas de vehículos de reentrada con objetivos separados (MIRV), lo que multiplica significativamente su capacidad destructiva en un solo lanzamiento.

El analista Alexander Neill fue más allá en declaraciones recogidas por BBC News Mundo, asegurando que el nuevo misil podría llegar a portar hasta 12 ojivas en un único despliegue. Adicionalmente, el DF-5C alcanza velocidades extremas de «decenas de Mach», dejando a los sistemas de defensa antiaérea prácticamente sin tiempo de reacción.

El poderoso sistema de armas desfiló sobre plataformas móviles camufladas por la emblemática plaza de Tiananmen, junto a una impresionante colección de armamento avanzado que incluía drones submarinos, sistemas láser y misiles hipersónicos.

Todo esto ocurrió ante la atenta mirada del presidente chino Xi Jinping, quien estuvo acompañado por destacadas figuras internacionales como el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un.

La precisión de la formación militar y las imponentes dimensiones del lanzador captaron la atención de las decenas de miles de espectadores presentes en el acto. Durante la ceremonia, Xi pronunció un discurso en el que afirmó que «China es imparable«.

DF-5C, misil nuclear estratégico intercontinental líquido

La incorporación oficial del DF-5C al arsenal estratégico chino refuerza la postura de Beijing frente a posibles desequilibrios en el escenario geopolítico global.

El diario Global Times subrayó que esta sofisticada arma está diseñada fundamentalmente para «prevenir guerras mediante la fuerza y ayudar a estabilizar el mundo», destacando su función disuasoria en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones con Estados Unidos y sus aliados.

El experto militar Yang Chengjun señaló que el misil «siempre se mantiene en guardia para disuadir y prevenir guerras mediante la fuerza», enfatizando su rol defensivo.

Numerosos analistas internacionales coinciden en que la decisión de mostrar públicamente un misil de tal alcance y capacidad destructiva busca enviar un mensaje inequívoco de firmeza y capacidad disuasoria sin precedentes.

El sistema, guiado por avanzados mecanismos inerciales, luz estelar y el sistema de navegación chino Beidou, representa la culminación de décadas de desarrollo tecnológico militar que posiciona a China como una superpotencia nuclear plenamente consolidada en el tablero mundial.