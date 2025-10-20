Carlos Arteaga gana para Nicaragua tercera medalla de Oro en Juegos Centroamericanos

El atleta Carlos Arteaga, ganó para Nicaragua la tercera medalla de Oro de los Juegos Centroamericanos de Guatemala, la mañana de este lunes en la prueba de lanzamiento de Martillo.

Carlos Arteaga logra oro y récord en lanzamiento de martillo

Con una marca de 64.09 metros, Arteaga no solo se lleva la medalla de Oro, también impone una nueva marca nacional en lanzamiento de martillo, superando su propio record que era de 63.05 metros impuesto en junio de este año.

En la prueba final el pinolero supero a los representantes Dylan Suárez, de Costa Rica y David Ayala de El Salvador.

Originario de Nagarote, León Carlos Arteaga combina su vida laboral con una exigente rutina de entrenamiento, para competencias de alto nivel, realiza campamentos especializados en España, donde ha perfeccionado su técnica.

Hasta ahora los únicos nicaragüenses con medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos son Izayana Marenco, de Judo, Rafael Lacayo, de lanzamiento con pistola de Aire y ahora Carlos Arteaga.