Capturan a nica considerado “lo peor, de lo peor”

Agentes de Inmigración y Aduanas capturaron en Washington el fin de semana pasado al nicaragüense Elvin Humberto Madrigal Calero, quien había sido condenado a 10 años de prisión por homicidio involuntario en el condado de Pulaski, en el estado de Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con publicaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el nica de 33 años, está catalogado como “lo peor de lo peor”.

Agrega los informes de las autoridades gringas, el nica Elvin Madrigal está en la lista de extranjeros considerados peligrosos y de alta prioridad para ser expulsado, sin probabilidades de retorno.