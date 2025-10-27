Capturan a ladrones por asalto a tienda de celulares que dejó a delincuente muerto en Altamira

La Policía Nacional informó este lunes la captura de los delincuentes, Alberto Josué Martínez y Francisco Javier García Martínez, dos de los autores del asalto ocurrido en la tienda Celulares Nicaragua, ubicada en Altamira, Distrito 1 de la ciudad de Managua.

El asalto fue perpetrado el domingo 5 de octubre a las 10:47 minutos de la mañana, cuando sujetos desconocidos a bordo de motocicletas e intimidando con armas de fuego ingresaron a la tienda.

Los delincuentes sustrajeron 33 teléfonos celulares, dos tablets y dos auriculares.

El propietario de la tienda, utilizando un arma de fuego, realizó disparos en contra del delincuente Norlan Mariano Flores, quien falleció en el lugar.

Durante la captura de Martínez y García, la Policía ocupó dos armas de fuego tipo pistola y dos motocicletas utilizadas para la comisión del delito, además de un casco y un par de guantes.

Las investigaciones policiales determinaron que los sujetos detenidos también están vinculados a un robo con intimidación cometido en perjuicio de la tienda de teléfonos celulares Universal, el domingo 26 de enero del año 2025.

Los delincuentes presos fueron remitidos a las autoridades competentes.

La institución policial reafirmó su firme compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana, brindando protección y bienestar a las personas, familias y comunidades.



