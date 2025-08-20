Capturado: Homicida de Tipitapa tras las rejas

Don Orlando Espino, padre de Orlando Espino Soza, quien estaba circulado por los delitos de homicidio y lesiones graves en Tipitapa, aseguró que su hijo ya está capturado por las autoridades.

El angustiado padre brindó la noticia la tarde de este miércoles, desde su casa ubicada en el barrio Ebenezer, en la comarca San Juan de la Plywood, en Tipitapa.

“Me quité una carga de encima, estaba turbado. Que pague por el crimen que cometió, aunque sea mi hijo, la ley es pareja” dijo don Orlando al ser entrevistado por un Cazador de Noticias.

AMPLÍO OPERATIVO DE BÚSQUEDA

La Policía Nacional buscaba a Orlando Espino Soza, por el crimen de Carlos Eduardo Sánchez, a quien ultimó a machetazos la tarde del domingo, en las afueras de un billar, en la comarca San Juan de la Plywood.

En el ataque, el homicida también le asestó varios machetazos en el rostro a su mujer Yelfrin Arróliga, a quien le cercenó la mano derecha.

CÁMARA DE SEGURIDAD

La cámara de seguridad del billar grabó cuando los primos maternos Carlos Sánchez y Yelfrin Arróliga, salen del local donde presuntamente estuvieron bailando y tomando.

En la grabación aparece doña Yelfrin intentando sacar una motocicleta, mientras su primo Carlos la espera a escasos metros, cargando un casco de protección.

Segundos después, el homicida Orlando Espino Soza llega al sitio a bordo de una moto conducida por un sujeto apodado “El Gorrión”, y se dirige hacia doña Yelfrin.

Después de reclamarle, Espino Soza “desenvaina” un machete y le asesta varios filazos en el rostro a su mujer Yelfrin, quien actualmente se encuentra ingresada en el hospital Carlos Marx, en Managua.

Por su parte, Carlos Sánchez al ver el ataque contra su prima, intenta huir del lugar, pero fue seguido por el homicida que lo hirió con el machete hasta causarle la muerte.

MALTRATOS CONSTANTES

Don Cruz Sevilla Sánchez, hermano de doña Yelfrin Arróliga Sánchez, indicó que a la fémina la embarga un sentimiento de culpabilidad, incluso llegó a manifestar “que deseaba haber muerto junto a su primo”.

Doña Yelfrin Arróliga es originaria de Nueva Guinea, Caribe Sur, y seg´pun su hermano, tenía una relación inestable, marcada por los maltratos con Orlando Espino Soza, quien le prohibía que tuviera contacto con su familia.

Según parientes, Espino Soza consumía drogas de manera continua, y en sus arrebatos de violencia, manifestaba que quería acabar con la vida de un niño con discapacidad, de 13 años de edad, hijo de doña Yelfrin Arróliga.