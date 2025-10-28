Localizan sana y salva a jovencita que desapareció cerca de Multicentro Las Américas

Dando Gracias a Dios se encuentra la familia de la joven Marling Yubelka Obando Ortega, de 24 años, luego de haberla encontrado sana y salva después de que se les desapareció del radar desde el domingo pasado.

Marling Yubelka Obando Ortega, de 24 años

Los ciudadanos Massiel Calderón y Luis Ortega habían informado a través de las redes sociales que la última comunicación que se tuvo con ella fue las 10:07 de la noche del sábado.

Sus allegados dijeron que Marling fue vista por última vez cerca de Multicentro Las Américas a las 3:20 minutos de la madrugada del domingo y que al momento de su desaparición andaba puesto un top negro escotado y un pantalón color negro.

Luego de solicitar el apoyo de la población para encontrarla, los familiares lograron conocer que estaba en buen estado de salud y ya se encuentra de nuevo en el calor de su hogar.

Como en muchos casos, la falta de comunicación por parte de los jóvenes es lo que pone en vilo a sus familiares, quienes llegan a pensar en que pudieran estar enfrentando una situación de peligro, y fue precisamente eso lo que ocurrió en este caso.

A la joven se le descargó su celular y como todo joven que no memoriza los números de sus parientes no pudo hacer la llamada desde otros teléfonos para que no siguieran angustiados.

