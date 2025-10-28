Localizan sana y salva a jovencita que desapareció cerca de Multicentro Las Américas

Por Jonathan Morales
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Dando Gracias a Dios se encuentra la familia de la joven Marling Yubelka Obando Ortega, de 24 años, luego de haberla encontrado sana y salva después de que se les desapareció del radar desde el domingo pasado.

Marling Yubelka Obando Ortega, de 24 años
Marling Yubelka Obando Ortega, de 24 años

Los ciudadanos Massiel Calderón y Luis Ortega habían informado a través de las redes sociales que la última comunicación que se tuvo con ella fue las 10:07 de la noche del sábado.

Sus allegados dijeron que Marling fue vista por última vez cerca de Multicentro Las Américas a las 3:20 minutos de la madrugada del domingo y que al momento de su desaparición andaba puesto un top negro escotado y un pantalón color negro.

Luego de solicitar el apoyo de la población para encontrarla, los familiares lograron conocer que estaba en buen estado de salud y ya se encuentra de nuevo en el calor de su hogar.

Como en muchos casos, la falta de comunicación por parte de los jóvenes es lo que pone en vilo a sus familiares, quienes llegan a pensar en que pudieran estar enfrentando una situación de peligro, y fue precisamente eso lo que ocurrió en este caso.

A la joven se le descargó su celular y como todo joven que no memoriza los números de sus parientes no pudo hacer la llamada desde otros teléfonos para que no siguieran angustiados.

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