Buscan a desalmado que le asestó 7 puñaladas a su pareja en Jinotepe

La Policía Nacional está buscando a Freddy Ismael Jiménez, de 31 años, quien estuvo a punto de matar a cuchilladas a su pareja Patri Nicole Salinas, de 22, en su casa situada en el barrio San Rafael, de Jinotepe, Carazo.

Freddy Ismael Jiménez, de 31 años

Familiares de la joven explicaron que Patri Nicole ya no quiere continuar su relación con Freddy Jiménez por el maltrato que le da y anoche, cuando ella se lo dijo, el sujeto reaccionó violento y le asestó siete cuchilladas.

La mujer sufrió las heridas de arma blanca en el pecho, el hombro, los brazos y a orillas del ojo izquierdo, por lo que fue llevada de inmediato al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, donde fue atendida de emergencia.

Después de escapar de matar a la joven Patri Nicole, el sujeto huyó con rumbo desconocido, en tanto la familia de la afectada interpuso la denuncia ante las autoridades por el delito de tentativa de femicidio.

Los familiares de la joven indicaron que Freddy Ismael Jiménez tiene parientes en Costa Rica por lo que temen que pueda salir del país por un punto ciego y evadir a la justicia nicaragüense.

