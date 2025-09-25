Bella Orca es grabada por pescadores en El Viejo, Chinandega

Una preciosa bebé Orca fue grabada en video por un grupo de pescadores que andaban faenando en las aguas del estero de Padre Ramos, en el municipio El Viejo, en el departamento de Chinandega.

Bebé orca sorprende a pescadores en Padre Ramos

El video del maravilloso momento fue enviado a nuestro número de WhatsApp 8711-0456 por pobladores de la zona quienes señalaron que este tipo de especie es muy bella pero que por ser carnívora podría ser peligrosa.

La orca (Orcinus orca) es el depredador más grande del mundo y pertenece a la familia de los delfines oceánicos.

Es fácilmente reconocible por su distintivo patrón de color negro en el dorso y manchas blancas detrás y encima del ojo.

Es el delfín más grande, con machos que alcanzan de 6 a 10 metros de largo y pueden pesar hasta 9 toneladas, en tanto las hembras son ligeramente más pequeñas.

En los machos, la aleta dorsal es marcadamente triangular y con una altura de hasta 2 metros, mientras que en las hembras es más baja.

Es una especie cosmopolita, lo que significa que habita en todos los océanos del mundo, desde las aguas polares hasta las tropicales.

Las orcas son animales extremadamente inteligentes con una vida social compleja. Viven en grupos familiares muy unidos llamados «vainas» o clanes, que utilizan una sofisticada comunicación a través de diversos sonidos.

Son mamíferos carnívoros con una dieta muy variada que incluye peces, calamares, focas e incluso ballenas jóvenes.

Utilizan la ecolocalización y desarrollan técnicas de caza elaboradas y coordinadas dentro de su grupo.

Las orcas tienen una longevidad notable, pudiendo vivir entre 50 y 80 años, y las hembras pueden alcanzar casi los 100 años.

Sin embargo, las crías son vulnerables, y la baja tasa de crecimiento de la población hace que la supervivencia infantil sea crucial para la especie.