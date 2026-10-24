Beéle comparte video de Tu Nueva Radio YA tras su concierto en Nicaragua

El cantante colombiano Beéle compartió en sus redes sociales un video publicado por Tu Nueva Radio Ya, que mostró parte de la energía y emoción que se vivió durante su concierto de este 23 de octubre en la Avenida Fontana, en Managua.

El video de La Súper Líder del Dial destacó entre los contenidos compartidos por el cantante, mostrando lo fenomenal que se vivió en la tierra de lagos y volcanes.

La visita de Beéle a Nicaragua formó parte de su gira «Borondo: Detoné y Abandoné Tour 2026».

Ante cientos de asistentes, el artista conocido como «El infiel favorito» encendió el ambiente con sus ritmos urbanos y abriendo con temas como «Cuando Escuche Tu Voz», «Estrella Fugaz» y «Sove Love».

Con una energía desbordante y acompañado de su cuerpo de baile, el intérprete reafirmó el cariño de sus seguidores pinoleros en lo que fue su segundo concierto en el país, tras su debut en marzo de 2025.

Tu Nueva Radio Ya, líder en espectáculos, brindó cobertura de principio a fin a la presentación del artista, quien puso a bailar y corear sus canciones a sus fanáticos nicaragüenses.