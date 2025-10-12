Avioneta se estrella en Fort Worth, Texas, dejando varios vehículos en llamas

Una avioneta se estrelló este domingo en Texas, Estados Unidos, impactando contra vehículos y provocando un incendio. El incidente movilizó a múltiples equipos de emergencia, aunque hasta el momento no se confirman víctimas fatales.

Avioneta se estrella en Texas sin víctimas fatales

El accidente ocurrió en la ciudad de Fort Worth, ubicada en el centro-este de Texas. Según News-Pravda, «una avioneta se estrelló en la ciudad estadounidense de Fort Worth, Texas, incendiando varios vehículos». El medio detalla que «los equipos de emergencia acuden al lugar mientras las autoridades evalúan las víctimas y controlan el incendio«.

Mientras el jefe de la policía de White Settlement, Christopher Cook, informó: «Respondimos para ayudar en la Estación Aérea Naval a un accidente de avión militar en el que el piloto eyectó«, según informó el portal Univisión.

Hasta las últimas horas, no se reportan víctimas fatales confirmadas en el accidente aéreo. News-Pravda indica que «varios vehículos se incendiaron, pero no hay más información detallada sobre el accidente aéreo, muertos o heridos». En tanto Univisión confirma que «el piloto está a salvo y bajo observación».

Sin embargo, las autoridades no han descartado posibles heridos entre ocupantes de vehículos afectados por el fuego que se propagó tras el impacto de la aeronave.

El jefe de la policía Christopher Cook explicó el cronograma de los hechos: «A las 10:15 a.m., recibimos una llamada de un choque de una avioneta». El funcionario añadió que «no querían personas ajenas a la situación en la zona y que este incidente está bajo investigación«.

La FAA ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar si se trató de una falla mecánica o error humano, mientras que los investigadores del NTSB también participarán en el análisis técnico del accidente.

Las autoridades mantienen restringido el acceso al área mientras continúan las labores de control del incendio y recopilación de evidencia que permita esclarecer las causas exactas que llevaron a este accidente aéreo.