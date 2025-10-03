Así fue la impactante explosión de Chevron, en Estados Unidos

La noche de este jueves ocurrió un gran incendio en una refinería de la petrolera Chevron en la localidad de El Segundo, en el área metropolitana de Los Ángeles, una de las mayores refinerías de la costa oeste de EE.UU.

En redes sociales circularon videos que captaron el momento de la explosión, seguida de una enorme bola de fuego anaranjada que iluminó el complejo petrolero.

Los bomberos llegaron y contuvieron el incendio en una parte de las instalaciones, informó la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell.

Al mismo tiempo, las autoridades instaron a la población a permanecer en sus hogares, advirtiendo que la calidad del aire podría verse afectada. Hasta el momento no se reportaron víctimas como consecuencia del suceso y las causan están bajo investigación.

La refinería cubre aproximadamente 3,9 kilómetros cuadrados. Su capacidad nominal es de 290.000 barriles diarios, y sus principales productos son gasolina, combustible para aviación y diésel.