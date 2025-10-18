Apasionado ciclista muere 12 días después de terrible accidente, en Managua

El deporte del ciclismo está de luto tras rendirse ante la muerte el joven Roberto José Espinoza Escobar, de 18 años, quien sufrió un violento accidente de tránsito cerca de los semáforos del antiguo hospital Militar, en Managua.

La tragedia ocurrió cuando Roberto José conducía su vehículo placas M 231-573 el pasado 5 de octubre en compañía de su amigo Eliú Ismael García Guerrero, de 19 años y repentinamente perdió el control impactando contra un árbol.

Eliú falleció instantáneamente mientras el joven reconocido ciclista fue llevado en estado grave a un hospital capitalino y 12 días después murió.

En redes sociales, la Federación Nicaragüense de Ciclismo expresó su pesar con un emotivo mensaje: “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Roberto Espinoza, quien en vida fue un apasionado del ciclismo y un valioso miembro de nuestra familia deportiva.”

Roberto residía en Villa Soberana y era conocido por su disciplina, carisma y entrega al deporte.