Aparece muerto hombre que supuestamente asesinó a su esposa el jueves en Malacatoya, Granada

Mientras la familia velaba el cuerpo de la joven Katty Francela Rodríguez Mendoza, de 22 años, la mañana de hoy fue encontrado sin vida José Gabriel Espinoza López, de 34 años, su esposo y presunto asesino.

José Gabriel Espinoza López le quitó la vida a su esposa Katty Francela Rodríguez Mendoza

Los hechos sucedieron en un potrero de la comarca Camino Real, localizada en el kilómetro 65 de la carretera Granada–Malacatoya, donde la tarde de ayer fue hallada muerta la muchacha, con signos de estrangulamiento.

José Gabriel murió por medio de la asfixia mecánica y su cuerpo fue localizado en un árbol a pocos metros de donde fue hallado el de Katty, con quien tenía dos años de haber contraído matrimonio.

Tragedia en Camino Real: pareja hallada sin vida en potrero

De acuerdo con la familia de la joven, durante su tiempo de convivencia la joven pareja no había tenido problemas de violencia intrafamiliar, por lo que les extraña lo sucedido.

Lo último que se sabe es que la tarde del jueves, José Gabriel le pidió a su esposa Katty que fueran a dar una vuelta al potrero y después de eso se volvió a saber sobre su suerte hasta encontrarlos muertos.

Al lugar de los hechos se presentó desde ayer un equipo técnico de investigación de la Policía Nacional que se encuentra averiguando todos los pormenores de los hechos, para descartar el involucramiento de otras personas.

Mientras tanto, la familia de Katty Francela Mendoza le dará cristiana sepultura en las próximas horas.

