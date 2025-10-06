Anciana rescatada en incendio de vivienda en Managua, afirma que uno de sus hijos provocó el siniestro

“Cría cuervos y te sacarán los ojos” dice el refrán que vive doña Cándida Rosa Fletes López de 97 años de edad, luego que uno de sus hijos identificado como José Manuel Quiroz Fletes, intentará acabar con su vida al pegarle fuego a su vivienda.

El calvario que vivió doña Rosa Fletes, se registró el pasado jueves, en su propiedad ubicada de la Iglesia Católica, una cuadra arriba y media al sur, barrio San Cristóbal, Managua.

En una entrevista con Tu Nueva Radio Ya, don Ricardo Quiroz Fletes, uno de los 6 hijos de doña Cándida, nos dijo que su propia madre vía audio WhatsApp le contó que su hermano José Manuel incendio la vivienda.

Doña Cándida aún permanece ingresada en el hospital Fernando Vélez Páiz, donde se recupera de las quemaduras de primero, segundo y tercer grado que sufrió en su rostro, antebrazos y piernas. “Si las quemaduras siguen secándose, ella podría ser dada de alta el miércoles, nos dijo el médico”, aseguró don Ricardo.

“Agradezco a Dios por la vida de mi madre, y también al bombero Kevin Montiel, quien la rescato de entre las llamas…Él es un verdadero héroe sin capa, merece un ascenso por lo que hizo, cuando lo vea le dará un abrazo de agradecimiento, por haberme regresado a mí madre”, agregó don Ricardo.

Sobre el actuar de su hermano José Manuel, quien tiene problemas de adicción, don Ricardo manifestó a Tu Nueva Radio Ya que aún no ha hecho nada porque están priorizando la salud de su mamá, pero que sí van a proceder ante las autoridades.

“Ese hombre no puede seguir dándole mala vida a mi madre…al día siguiente del incendio llegó a llevarse las láminas retorcidas para venderla en la chatarrera, dicen que le dieron 2 mil córdobas y se los fue a beber en guaro”, agregó don Ricardo.

La vivienda de doña Cándida Rosa Fletes López de 97 años de edad, será reconstruida totalmente mediante el programa del Gobierno Sandinista, Casas para el Pueblo.

En ese voraz incendio murieron calcinadas una lora de más de 30 años y dos chocoyos zapoyoles, pero afortunadamente fue rescatado con vida un hermoso conejo llamado “Copito de nieve”.