Aguinaldo será entregado el 20 de noviembre a Servidores Públicos de Nicaragua

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que el 20 de noviembre será entregado el Aguinaldo a los servidores públicos del país.

Comandante Daniel Ortega orienta reajuste salarial a servidores públicos

Agregó que el ajuste al Salario Mínimo anunciado ayer lunes para los más de 132 mil trabajadores del estado, será incorporado al aguinaldo.

A la vez indicó que el periodo de vacaciones para los servidores públicos será del 19 de diciembre al 6 de enero de 2026.

“Vacaciones y Celebraciones de la Paz y la Vida en nuestra Nicaragua, en unión de familias y comunidades, celebrando y agradeciendo las bendiciones que Dios ha derramado a lo largo de este año” expresó la compañera Rosario Murillo.

También precisó que las familias nicaragüenses nos preparamos para el Año Venidero con gran confianza en el padre celestial, en unidad y en todas las victorias que iremos alcanzando.