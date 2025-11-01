Adulto Mayor se quita la vida por supuesto abandono de su familia, en Chontales

Un adulto mayor de apellidos Martínez Martínez, de 84 años, tomó la fatal decisión de quitarse la vida por la asfixia mecánica dentro de su humilde vivienda en el costado oeste de la Rotonda La Virgen, en el municipio de Acoyapa, en Chontales.

Martínez Martínez era originario de Boaco y desde hace 10 años se instaló en la zona, dijo una vecina quien lo encontró sin vida la mañana de este sábado y dio aviso a las autoridades policiales.

La mujer dijo que ella solidariamente le pasaba comida pues vivía solo, aparentemente había sido abandonado por su familia.