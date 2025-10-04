Adolescente drogado agrede a su pareja y dispara a policías en San Judas, Managua

Un joven de 16 años, identificado con las iniciales A.L., bajo los efectos de las drogas, agredió a su pareja, también de 16 años, y a su suegra, Julia Morales, en la vivienda donde convivían junto a su bebé de dos meses, ubicada en el barrio San Judas, distrito 3 de Managua.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, fueron recibidos a disparos por el agresor, quien tenía escondida un arma hechiza en la casa donde llevaba un año viviendo con su pareja.

“Quiso pegarle a mi hija, yo quise defenderla, me quiso agredir, pero yo no me dejé… Andaba bien drogado y les disparó a los policías con un arma hechiza que yo no sabía que tenía”, relató doña Julia Morales Carvajal, suegra del agresor y madre de la víctima.

Afortunadamente, los seis disparos no impactaron a ningún agente policial ni a las personas que se encontraban cerca; en cambio, terminaron incrustados en el portón rojo de una casa vecina.

El agresor ya se encuentra tras las rejas, a la espera de ser procesado en los próximos días, por autoridades correspondientes del distrito 3 de Managua.