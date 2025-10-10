A juicio camionero que causó muerte de pareja en pista de El Mayoreo  

El doctor Alex Junior Martínez Lanzas, Juez Primero Local Penal de Managua, remitió a juicio oral y público para el 21 de octubre al camionero Jaime José Robles Urbina, de 62 años, quien fue acusado por las muertes del motociclista José Aníbal Palacios Mendoza, de 24 años, y su pareja embarazada Alondra Aveleny Bermúdez Martínez, de 19.

José Aníbal Palacios Mendoza y Alondra Aveleny Bermúdez Martínez

La fatalidad ocurrió el pasado primero de octubre de los semáforos del Maxi Pali del barrio Waspam Sur, en Managua, 200 metros al Este, en la pista hacia el mercado de Mayoreo, por donde las víctimas viajaban en la moto matrícula M 265-373 conducida por José Aníbal.

Una cámara de seguridad grabó el momento cuando el camión placas MT 47-727, manejado por Jaime Robles, impactó con la parte delantera derecha la parte izquierda trasera de la motocicleta.

Tras ser impactada, la pareja cayó bajo el camión y las llantas traseras del lado derecho pasaron sobre la humanidad de las víctimas.

Durante la audiencia inicial realizada este viernes, Jaime Robles reiteró lo que dijo desde un primer momento: “No los vi, no los vi, no los vi, se los aseguro, no los vi”, y ofreció disculpas a las familias, afirmando que nunca lo quiso hacer.

Familiares de José Palacios y Alondra Bermúdez estuvieron presentes en la audiencia en la cual se hizo mención de la criatura que llevaba la joven en su vientre, aunque jurídicamente no fue considerada como otra víctima del lamentable accidente.

Al momento del hecho, Jaime Robles se dirigía hacia Costa Rica y dijo que se enteró de la desgracia cuando un motociclista lo alcanzó cerca de los semáforos del mercado de mayoreo y le dijo que había matado a una pareja en moto, por lo que dio vuelta en la gasolinera y se regresó.

Mientras llega la fecha del juicio oral y público, el camionero Jaime Robles continuará en prisión preventiva por disposición del juez Alex Junior Martínez.