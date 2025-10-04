Destacadas

50 Cent se burla de su rival P. Diddy tras la sentencia

Por Quique GonCan
Sean Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión por cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

El rapero estadounidense 50 Cent se burló de su rival musical P. Diddy, cuyo nombre real es Sean Combs, después de que este fuera condenado a 50 meses de prisión (cuatro años y dos meses) por dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

«Hola a quienquiera que haya contratado a Diddy para dar un discurso. He oído que no podrá asistir, ¡yo estoy disponible!», escribió el rapero en su cuenta de X, añadiendo un emoji de risa. En su publicación 50 Cent se refería a la reserva de compromisos de conferencias por parte de P. Diddy en Miami programados para la semana siguiente, esperando su liberación.

