14 horas después recuperan cuerpos de hermanos nicaragüenses muertos dentro de mina en Crucitas, Costa Rica

Esta mañana las autoridades de la Fuerza Pública costarricense confirmaron la recuperación de los cuerpos de los hermanos nicaragüenses Wayner Hilander Sequeira García, de 24 años, y Nicolás Daniel Orozco García, de 20, los que perdieron la vida al quedar atrapados y sin aire en el túnel de una mina artesanal ubicada en Crucitas, Alajuela, San Carlos, Costa Rica.

Tragedia en mina: fallecen hermanos nicaragüenses en Costa Rica

Después de 14 horas en el que participaron 30 rescatistas entre bomberos y miembros de la Cruz Roja costarricenses, finalmente a las 02:48 de esta madrugada fue sacado el primero de los cadáveres y a las 04:42 el otro; los que posteriormente fueron llevados a Medicatura forense donde les realizaran la autopsia y determinar las causas exactas de los decesos.

Se presume que los hermanos nicaragüenses fallecieron la noche del sábado cuando la Fuerza Pública realizaba operativos contra la minería ilegal y fueron detectados por guiriseros que lograron escapar.

Sin embargo los hermanos Wayner Hilander y Nicolás Daniel, quedaron atrapados en el diminuto túnel de unos 30 metros de profundidad y sin oxigeno que era bombeados desde la superficie por sus compañeros a traves de mangueras.

Fue hasta ayer que un residente en la zona dio la alerta sobre la tragedia, movilizándose de inmediato a los rescatistas que encontraron los cuerpos sin embargo por la profundidad y lo estrecho del túnel las labores se realizaron con cuidado para no exponer la vida de los socorristas.

Los hermanos Wayner Hilander Sequeira García, y Nicolás Daniel Orozco García eran oriundos del municipio El Castillo, Río San Juan, donde serán trasladados sus cuerpos luego de la autopsia y que su familia los reclame.

