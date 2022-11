Desarrollan jornada de cirugías de catarata en el municipio de Ciudad Sandino

Treinta pacientes, en su mayoría adultos mayores fueron protagonistas este sábado de la Jornada de Cirugías de Cataratas, realizada en el Hospital Primario Nilda Patricia Zedillo en el municipio de Ciudad Sandino, un procedimiento completamente gratuito y de calidad.

“Me siento muy agradecida porque he sido muy bien atendida, en ambos ojos tengo catarata y no veo casi nada, por ese motivo vine y estoy confiando en Dios y en los médicos porque con esta operación me van a devolver la vista y voy a poder vivir mejor, no hemos pagado ningún costo”, señaló Miguelina Vásquez, originaria de Bonanza.

“La atención es excelente. La vista es vital en el ser humano, en mi ojo derecho ya no tengo visión, nada más veo sombras y ahora que ya me operaron voy a vivir mejor, voy a poder leer y hacer mis tareas en el hogar”, destacó Juana Ferrufino, originaria de Chinandega.

Por su parte, la doctora Roxana Vega, directora del Centro Nacional de Oftalmología enfatizó que estas jornadas reducen las listas de espera y permite que los pacientes recuperen su visión en el menor tiempo posible.