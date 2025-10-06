Ya se han vendido 14 mil boletos para el partido Costa Rica – Nicaragua del próximo lunes, en San José

A una semana del partido de las eliminatorias mundialistas entre Costa Rica y Nicaragua, hasta el momento se reportan 14 mil boletos vendidos, lo que representan un 40% del aforo total del estadio.

Costa Rica vende 14 mil entradas para el partido mundialista

El estadio Nacional ubicado en San José, tiene capacidad para 35 mil aficionados (se venderán aproximadamente 30 mil entradas) y los precios oscilan entre 7 mil colones ($14 dólares) y 17 mil colones ($35 dólares aproximadamente).

En mayo del 2008 se demolió el antiguo Estadio Nacional, y desde marzo del 2009 hasta diciembre del 2010 se edificó el moderno recinto deportivo en el mismo lugar, ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana, en San José, Costa Rica. El Nacional, es el estadio de fútbol más moderno y con mayor tecnología de Centroamérica y el Caribe: tiene oficinas para 32 federaciones deportivas, dos pantallas gigantes de televisión de HD, un museo deportivo, pista de atletismo y salas para otros deportes como tenis de mesa, esgrima y ajedrez.

“La selección tica que enfrentara a Honduras el próximo jueves (9 de octubre) y el lunes 13 a Nicaragua, inicio este lunes (6 octubre) su primera práctica oficial de cara a los compromisos internacionales, bajo la dirección del mexicano Miguel Herrera, la práctica inició con un fuerte calentamiento físico, y luego trabajo de posesión y posición para posteriormente hacer práctica en espacio reducido”, destaco la federación costarricense de futbol.

“Los jugadores que faltan por llegar en el transcurso del día serán Andy Rojas (juega en la MLS), Keylor Navas (Pumas de México), Josimar Alcocer (juega en Bélgica), Jeyland Mitchell (juega en Austria), Carlos Mora (juega en Rumania) y Manfred Ugalde (juega en Rusia)”, recalcó el comunicado de la federación.

La selección de Nicaragua recibirá en el Nacional a su similar de Haití el próximo jueves (6pm) y el lunes visitará Costa Rica. El grupo lo encabeza Honduras con cuatro puntos (Van dos juegos), Costa Rica y Haití dos puntos y Nicaragua un punto. Hay que destacar que el líder del grupo avanza de manera directa al mundial del 2026.