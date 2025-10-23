Walter Reyes gana para Nicaragua medalla Oro en Kickboxing

El atleta nicaragüense Walter López, ganó para nuestro país la séptima medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos, al imponerse en Kickboxing al guatemalteco Cristians Font.



En la disciplina del Kickboxing también ganaron medalla de bronce Alison Delgadillo, Ricardo Blandón, Stacy Mendieta, Jefferson Zapata y Axel Pérez.



Esta mañana también ganaron medalla plata Félix Potoy y Walter González, en la categoría remo doble abierto.



En la modalidad de remo sencillo individual, Tommy Jarquín ganó medalla de plata.