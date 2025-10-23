Walter Reyes busca la medalla de Oro en Kickboxing en los Centroamericanos

El atleta nicaragüense Walter Reyes se enfrentará hoy al guatemalteco Cristian Font, por la medalla de oro en Kickboxing de los Juegos Centroamericanos que se están realizando en Guatemala-2025.

El atleta nicaragüense Walter Reyes

El combate Reyes-Font se realizará en la categoría +75 kilogramos.

Otros deportes que tendrán actividad el día de hoy serán los siguientes:

KARATE DO

Stephany Argüello (+68 kilos) ante Keyla Castillo de Panamá y Vicet Ramírez de Costa Rica… De avanzar le esperan en “Llaves” Jackeline González de Guatemala y Andrea Ruiz de El Salvador.

Eilyn Dávila (61 kilos) se enfrentara a María Wong de Guatemala espera en Semifinal a ganadores del round robin entre Costa Rica, El Salvador y Honduras.

Fransin Noguera (68 kilos) … Vs. Luisa Palencia de Guatemala

Melvin Oporta (+84 kilos) contra César Porras de Costa Rica y Brandon Ramírez de Guatemala.

Kevin Cruz (75 kilos) contra Roberto Barranza de Honduras y René Aguilar de El Salvador.

Erling López (84 kilos) contra Marwan Zayed de Panamá y José Hernández de Costa Rica. LUCHAS: En Honduras, estarán los nicas compitiendo en Seis Categorías Libre Femenino FÚTBOL: Selección Femenina vs. Guatemala

La selección de béisbol de Nicaragua estará debutando en los Juegos Centroamericanos este viernes 2pm ante Honduras. Espere transmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.