Victoria del Diriangén en Copa Centroamericana repercute en salida del DT de Herediano

El bicampeón del fútbol costarricense Herediano perdió ante los Caciques del Diriangén (4-2) en Copa Centroamericana, y esta derrota desembocó en la salida del técnico tico Pablo Salazar.

Herediano busca nuevo rumbo tras salida de Salazar

Por medio de un comunicado el equipo tico de manera oficial dio la noticia de la salida de Salazar. “El Club Sports Herediano informa que Pablo Salazar no continuara como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo”, fue la publicación de herediano en su red social X.

El entrenador solamente duró cinco partidos en su puesto, 68 dias al frente del equipo. En su corta labor perdió la Recopa ante la Liga Deportiva Alajuelense, además en el Torneo Nacional empató con Guadalupe en la Primera fecha y perdió ante Puntarenas F.C. en la segunda jornada. “En Copa Centroamericana le ganó al Real España 4-2 en Costa Rica, pero la gota que derramo el vaso fue la vergonzosa derrota ante el Diriangén de Nicaragua, anoche, por la Centroamericana, con un escandaloso 4 a 2”, destaco el Diario Extra de Costa Rica.

El Diario La Nación de Costa Rica, publica la lista de los técnicos que menos tiempo han estado en el banquillo de Herediano:

Son varios los técnicos que han pasado por Herediano, pero se quedan poco. Según datos de Cristian Sandoval, esto es lo que ha durado cada uno de los últimos personajes que han estado en el banquillo.