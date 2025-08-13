Venezuela arrasa 5-0 en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

El equipo Cardenales de Lara, representantes de Venezuela y Latinoamérica vencieron 5-0 a Puerto Rico, la tarde de este miércoles en el inicio de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport.

Por Venezuela, el mejor bateador del partido fue Samuel Castillo, con dos imparables y empujó cuatro de las cinco anotaciones.

Juan Reyes fue el lanzador ganador por Venezuela, lanzando cinco episodios, en los que recetó nueve ponches, admitió tres hits y regaló una base por bola.

En su siguiente partido la selección de Venezuela jugará ante el equipo de Canadá, y el ganador avanzará en la contienda, en tanto el perdedor queda fuera del torneo.

En la serie mundial de pequeñas Ligas están participando 20 equipos y se juega en Pensilvania, Estados Unidos, con peloteros de 9 y 12 años.