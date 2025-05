Una leyenda estuvo presente en la despedida de Luka Modric y Carlo Ancelotti del Real Madrid; no pudieron ocultar sus lágrimas

Ancelotti y Modric se abrazaron en el centro del campo ante unos seguidores rendidos a sus pies, pues es el fin de un era dorada.

Este sábado, el Real Madrid se midió ante la Real Sociedad en la última jornada de La Liga, en donde el Santiago Bernabéu se vistió de blanco para despedirse de dos grandes del club: Luka Modric y Carlo Ancelotti.

Con nostalgia, cantos y entre lágrimas tanto Ancelotti como Modric pusieron punto final a su era con los merengues con un contundente triunfo en casa.

«¡Cómo no te voy a querer!»: así coreó este sábado la afición del Real Madrid en el Santiago Bernabéu a Luka Modric, el jugador que más ha ganado con el club blanco (26 títulos, seis de ellos en Champions), después de que el técnico Carlo Ancelotti, también homenajeado, le sacara del césped en el minuto 86 de juego.

Miles de aficionados despidieron a ‘Carleto’, quien dirigió su último partido a la cabeza del conjunto blanco y con el que ganó 15 títulos.

La ovación de los hinchas no fue solamente para el italiano, sino también para el futbolista croata Luka Modric, quien disputó su último partido defendiendo los colores del club en el que permaneció durante 13 años.

En el mítico estadio, llegó el momento de que el entrenador, que ahora dirigirá a la selección de Brasil, se despidiera del equipo al que tantas alegrías le dio.

Con micrófono en mano, Ancelotti no pudo evitar derramar varias lágrimas mientras pronunciaba un discurso en el que afirmó que historia con el club ha sido “extraordinaria”.

“Ha sido extraordinario vivir esta historia con vosotros. Creo que es una historia inolvidable porque nadie puede olvidar los tres goles de Karim contra el PSG, nadie puede olvidar los dos de Rodrygo contra el City ni el pase de Luka. Y nadie puede olvidar los dos goles de Joselu. Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Y termino con Hala Madrid y nada más. Os quiero mucho”, expresó.

Por su parte, el mediocampista croata tomó el micrófono para dar unas palabras en las que agradeció al presidente del club, Florentino Pérez, y a sus compañeros y entrenadores con los que ha compartido todos estos años.

“Muchas gracias de corazón. A mi familia también. Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos. Es vuestro amor que me habéis dado en todos estos años”, indicó Modric.

El veterano del conjunto blanco finalizó diciendo: “No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Quiero decir una frase que he visto y me gustó: No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más”.