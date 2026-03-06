Ultramaratón Fuego y Agua reúne a más de 400 atletas internacionales en Ometepe

La espectacular isla de Ometepe vuelve a ser punto de encuentro para el deporte de aventura con la décimo tercera edición del Maratón Fuego y Agua, que este año reúne a más de 400 atletas procedentes de 25 países.

El desafío deportivo se desarrolla en los exigentes escenarios naturales del Volcán Concepción y el Volcán Maderas, donde los participantes ponen a prueba su resistencia en rutas que combinan montaña, senderismo y contacto directo con la naturaleza.

Félix Sánchez, del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), informó que en esta edición se integró la modalidad de kilómetros verticales.

Sánchez resaltó que el evento continúa creciendo y atrayendo a más deportistas internacionales, quienes encuentran en Nicaragua un destino seguro y tranquilo para el turismo deportivo y de aventura.

El momento central de la competencia será este sábado, cuando desde las 3 de la madrugada los atletas iniciarán las distintas rutas de caminata, senderismo y carrera de montaña, enfrentando terrenos desafiantes y superando los obstáculos naturales de los volcanes de la isla.

El Maratón Fuego y Agua es uno de los eventos deportivos más importantes del país, además de una vitrina internacional que proyecta las bellezas naturales de Ometepe y fortalece el turismo en Nicaragua.