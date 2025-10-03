UFC 320: Ankalaev vs Pereira por el título semipesado

Este sábado El T-Mobile Arena de Las Vegas es sede del combate entre el ruso Magomed Ankalaev que defenderá su título de peso semipesado ante el brasileño Alex “Poatan” Pereira, en la pelea estelar de UFC 320.

En su primer enfrentamiento, durante UFC 313, Ankalaev sorprendió al mundo al arrebatarle el cinturón a Pereira con una actuación táctica impecable, ahora ambos están listos para su segunda pelea.

El luchador ruso Magomed Ankalaev, tiene récord de 21 victorias, un empate y una derrota, busca consolidar su reinado y demostrar que es el verdadero monarca de las 205 libras, Alex Pereira, cuenta con 12 victorias, 3 derrotas.