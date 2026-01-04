Tyson Fury anuncia su retorno al boxeo este 2026



El boxeador Tyson Fury, conocido como el “Gypsy King”, ha oficializado su regreso al boxeo en 2026 tras anunciar su retiro en enero de 2025.



El británico, de 37 años, sorprendió al mundo deportivo con un mensaje en redes sociales , su retorno reaviva las expectativas de grandes enfrentamientos, especialmente contra Anthony Joshua y Oleksandr Usyk, quienes dominan actualmente los pesos pesados.



Fury, dijo en sus redes “no hay nada mejor que golpear a hombres en la cara y que te paguen por ello”. Con esta decisión, el ex campeón mundial vuelve a colocarse en el centro de la atención mediática.



El récord profesional de Tyson Fury es de 34 victorias, 2 derrotas y 1 empate, con 24 triunfos por nocaut.

La última pelea de Fury fue en diciembre de 2024 contra Oleksandr Usyk en Arabia Saudita, donde cayó por decisión en la unificación de títulos mundiales.