Tragedia en el Boxeo: Muere Gabriel Olanrewaju tras ser noqueado en Ghana

El mundo del boxeo está de luto tras la trágica muerte del boxeador nigeriano Gabriel Olanrewaju, conocido como «Success», quien falleció el sábado durante un combate contra el ghanés John Mbanugu, en la Bukom Boxing Arena en Ghana.

El incidente ocurrió a solo 15 segundos de finalizar el asalto, aunque inicialmente se pensó que era una simple caída el árbitro rápidamente se dio cuenta de la gravedad de la situación y llamó al equipo médico.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo en el lugar y su traslado inmediato al Hospital Universitario Korle-Bu, Olanrewaju fue declarado muerto poco después.

