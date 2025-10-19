Toronto extiende la serie ante los Marineros de Seattle

Los Azulejos de Toronto vencieron 6-2 a los Marineros de Seattle, para forzar a un séptimo juego en la serie de campeonato de la Liga Americana.



En el partido de la noche de este domingo Addison Barger y Daulton Varsho conectaron de cuadrangular por Toronto.



El picher Trey Yesavage se llevó la victoria y Logan Gilbert cargó con la derrota.



Con la serie empatada 3-3 Marineros de Seattle y Azulejos de Toronto, definen al campeón de la Liga Americana este lunes a las seis de la tarde y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya, el ganador del partido jugará la serie mundial con los Dodgers.