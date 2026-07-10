Torneo Master de Softbol en Estelí en Conmemoración del 47/19

La Asociación Departamental de Softbol de Estelí (ASODESOES), dirigida por el compañero Milton Lanuza, estará realizando el campeonato nacional de Softbol Master (+50) de Bola Lenta, en Conmemoración del 47/19.

El torneo se realizará en la ciudad de Estelí, los días 25-26 de julio, donde estarán participando las representaciones de Somoto, Managua (Liga Nemesio Porras), URECOTRACO, Matagalpa, Estelí y el Team Rockos.

“Es un gran esfuerzo por seguir promoviendo el softbol a nivel nacional y lo hacemos en la celebración del 47/19”, nos mencionó el presidente de ASODESOES, Milton Lanuza.

El calendario de juegos para el sábado 25 de julio será el siguiente:

Rockos vs URECOTRACO en el estadio Noel Gámez 10 am.

Managua vs Estelí en el Campo San Pedro 10 am.

Rockos vs Managua en el Noel Gámez,

Matagalpa vs Somoto en el campo San Pedro.

Estelí vs Matagalpa en el Noel Gámez

Somoto vs URECOTRACO en el San Pedro.

Estelí vs Rockos en el Noel Gámez

Managua vs Somoto en el San Pedro.

Para el domingo 26 de julio:

Estelí vs Somoto en el Noel Gámez arrancando 10 am.

URECOTRACO vs Matagalpa en el campo San Pedro 10 am.

Rockos vs Matagalpa en el Noel Gámez.

Managua vs URECOTRACO en el San Pedro.

Somoto vs Rockos en el Noel Gámez.

Matagalpa vs Managua en San Pedro.

URECOTRACO vs Estelí en el Noel Gámez.

Posteriormente se estará realizando la gran final del torneo, entre los dos equipos más ganadores del torneo. Recordemos se jugará todos contra todos para buscar a los finalistas. El gran partido por el título se llevará a cabo en el estadio Noel Gámez por la tarde del domingo 26 de julio.