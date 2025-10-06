Todo un éxito inauguración de las ligas de softbol en Condega y la Institucional en Estelí

El deporte no se detiene en el norte del país, específicamente en Condega y Estelí, donde se han inaugurado par de ligas de softbol modificado, bajo la dirección de la Asociación Departamental de Softbol de Estelí (ASODESOES).
En el municipio de Condega, departamento de Estelí, se inauguró el campeonato número XIII de softball recreativo Modificado, gracias al apoyo incondicional de ASODESOES, Alcaldía de Condega y el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND. En este campeonato serán por su apoyo al deporte, José Ramírez y Sara Gómez.
En Estelí, se realizó la quinta Edición de la liga de Softbol modificado institucional RECREATIVO, torneo dedicado al jefe del ejército de Nicaragua General Julio Cesar Avilés Castillo, y Fermín Benavidez Varela vieja gloria del softbol norteño.
“La idea es seguir apoyando el softbol en todo el norte del país, con torneos y ligas en Estelí y sus municipios”, nos dijo el presidente de ASODESOES, Milton Lanuza.