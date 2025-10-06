Todo un éxito inauguración de las ligas de softbol en Condega y la Institucional en Estelí

El deporte no se detiene en el norte del país, específicamente en Condega y Estelí, donde se han inaugurado par de ligas de softbol modificado, bajo la dirección de la Asociación Departamental de Softbol de Estelí (ASODESOES).

Softbol modificado impulsa el deporte en Estelí y Condega

En el municipio de Condega, departamento de Estelí, se inauguró el campeonato número XIII de softball recreativo Modificado, gracias al apoyo incondicional de ASODESOES, Alcaldía de Condega y el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND. En este campeonato serán por su apoyo al deporte, José Ramírez y Sara Gómez.

En Estelí, se realizó la quinta Edición de la liga de Softbol modificado institucional RECREATIVO, torneo dedicado al jefe del ejército de Nicaragua General Julio Cesar Avilés Castillo, y Fermín Benavidez Varela vieja gloria del softbol norteño.

“La idea es seguir apoyando el softbol en todo el norte del país, con torneos y ligas en Estelí y sus municipios”, nos dijo el presidente de ASODESOES, Milton Lanuza.